Inviata nota dei sindaci del distretto per sollecitare misure urgenti nella gestione dell’emergenza Covid

Sant’Agata di Militello – A seguito dell’incontro, tenutosi il 20 novembre al Castello Gallego, per cercare soluzioni all’emergenza sanitaria nel comprensorio dei Nebrodi, i sindaci presenti quel giorno hanno stilato un documento di segnalazione delle criticità accompagnato da alcune richieste ben precise.

La nota è stata inviata al direttore generale dell’Asp di Messina, dott. P. La Paglia, al direttore sanitario dell’Asp di Messina, dott. B. Alagna e al commissario straordinario per l’emergenza, dott. C. Crisicelli.

Di seguito il testo della nota inviata dai sindaci del distretto all’ASP di Messina:



Oggetto: Gestione emergenza epidemiologica – segnalazione criticità.

I Sindaci dei Comuni del Distretto Sócio-sanitario n.31 di Sant’Agata di Militello

PREMESSO CHE

1. Con nota prot. N. 13211 del 2.11.2020, gli scriventi avevano sollecitato agli Enti di competenza l’adozione di ogni più opportuno provvedimento al fine di incrementare e rafforzare con estrema urgenza il Dipartimento di Prevenzione del Distretto Socio-Sanitario n. 31 implementandolo sia con figure sanitarie che amministrative necessarie per gli adempimenti connessi con l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi, nonché per ogni ulteriore e conseguente adempimento sanitario e amministrativo.

2. successivamente, con nota prot. N. 13590 del 10.11.2020, essendo del tutto rimasta priva di riscontro la nota del 2.11.2020, i Sindaci manifestavano la disponibilità ad avviare accordi di collaborazione tra amministrazioni in base ai quali individuare proprio personale amministrativo con competenza all’adozione degli atti secondo il criterio della residenza in ogni rispettivo comune.

3. anche tale nota rimaneva del tutto priva di riscontro;

CONSIDERATO CHE

4. le precedenti note erano improntate al principio di massima collaborazione tra Enti in un momento di grande emergenza sanitaria e gestionale, tanto che i sottoscritti avevano pure messo a disposizione il proprio personale dipendente affinché potesse curare la parte “amministrativa”;

5. tra le richieste formulate vi era: rapidità per gli esiti dei tamponi, tempestiva trasmissione dei dati dei positivi, con conseguente possibilità di celere effettuazione dei tracciamenti e tempestiva “liberazione” dei soggetti che abbiano terminato la quarantena.

6. purtroppo non si è registrata corrispondenza di collaborazione da parte degli organi in indirizzo e, pertanto, dopo confronto pubblico tra i sottoscritti Sindaci e avuto riguardo alle innumerevoli richieste che pervengono quotidianamente dalla cittadinanza che vive profondi disagi legati all’emergenza e non solo prettamente sanitari, ma legati agli inaccettabili ritardi legati ai tempi di processo dei tamponi e, di conseguenza, di isolamento e fine isolamento dei soggetti interessati,

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente i sottoscritti Sindaci

CHIEDONO

-. l’attivazione di un macchinario per il processo dei tamponi molecolari presso l’ospedale di Sant’Agata Militello e a beneficio degli utenti dei comuni del distretto sanitario, la cui popolazione supera i 70.000 abitanti;

-. Conseguente immediata disponibilità dei referti da condividere con i Sindaci e con l’Asp, al fine dell’adozione tempestiva dei provvedimenti di isolamento e fine isolamento anche in relazione alla catena dei contatti stretti;

-. Potenziamento delle Usca da dedicarsi in particolar modo all’assistenza di pazienti positivi e fasce più deboli;

-. Attivazione delle Usca scolastiche.

– Potenziamento della dotazione di personale medico e amministrativo del Dipartimento di Igiene del Distretto di Sant’Agata di Militello.

Si rimane in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti