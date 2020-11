Basket serie B: Torrenova all’esame Bernareggio ma i brianzoli non possono entrare

Coach Condello prova da settimane a fare le nozze coi fichi secchi perché anche la Supercoppa ha dimostrato che la Cestistica Torrenova è la più seria candidata alla retrocessione in serie C avendo finora un roster inadeguato alla cadetteria. Però il campionato di B della società torrenovese è sub judice, anzi sub sindaco poiché è di oggi l’ordinanza sindacale del primo cittadino, notificata alle varie parti, che fa divieto alla forte Bernareggio, formazione brianzola fresca trionfatrice nel primo trofeo stagionale, di entrare nel territorio comunale dove domenica dalle 16 é in calendario la prima giornata del girone B1. Che la Fip e la Lnp abbiano preso, in estate e la scorsa settimana, delle decisioni inconcepibili soprattutto nella composizione dei raggruppamenti, è sotto gli occhi di tutti perché perseverare nell’inserire le 4 siciliane con le lombarde é diabolico. Però Torrenova, così come ha fatto Matera poi sostituita da Monopoli, avrebbe avuto la possibilità di rinunciare al titolo senza danni sportivi ma non l’ha fatto accettando, dunque, le regole del gioco, sia pure malvolentieri come dichiarato del presidente Spirito. Che economicamente ed in particolare sanitariamente, si scherza col fuoco é fuor di dubbio. Ma la strada intrapresa a Torrenova non è di certo quella giusta, tanto più che, ricordiamo, le squadre di B fanno due tamponi a settimana (nell’ordinanza si parla di screening ogni 14 giorni) per cui i protocolli sembrerebbero efficienti. Alla Fip ed alla Lnp la replica, ma nel frattempo i lombardi hanno già organizzato la trasferta e se gli si impedirà di giocare sarà vittoria per 20-0 e sanzioni per il club di casa, dunque oltre alla beffa il danno.