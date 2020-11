L’Orlandina lotta ma cede al forte Tortona, ad una serata storta al tiro ed agli arbitri

Tortona, gli errori al tiro e qualche ingenuita’ di troppo ed una terna calabrese che ha diretto a senso unico il match, costringono l’Orlandina ad inchinarsi al forte avversario, reduce dall’aver asfaltato in casa sua Trapani che, di contro, ha rinviato a data da destinarsi, per un caso covid, l’altra sfida casalinga serale contro Casale. Proprio la scia positiva del match d’esordio fa vedere i suoi effetti fino al 12’ poiché i paladini partono a razzo andando sul 7-2 al 2’ grazie al tarantolato Lagana’ continuando fino al 13-6 del 3’ ed al 20-10 del 5’ con Floyd e Johnson scatenati. Gli ospiti si affidano a Fabi e Cannon oltre che ai tre fischietti, che infieriscono sui locali (nel frattempo, attenti in difesa ed a rimbalzo, volati al vantaggio massimo sul 31-21 al 12’ grazie anche ad un efficace Bellan sui due lati), compreso un tecnico alla panchina. Falli che costano parecchio nell’economia del match visto che dalla lunetta al riposo gli ospiti sono 14/15 con un clamoroso 8/8 di Ambrosin, mentre l’Orlandina fa cilecca con un misero 6/16 a cronometro fermo con un Fall da 2/6. Dopo essere andata sotto 33-44 al 17’ l’Orlandina, uscendo dagli spogliatoi, accorcia a meno 4 con Lagana’ e Bellan ma Cannon, Mascolo, Fabi e Sanders dall’angolo la ricacciano a meno 14 (45-59) al 24’ che diventa 48-65 al 28’. Tortona crede di aver vinto e l’Orlandina si riporta a meno 8 (61-69 al 34’) grazie ad una tripla da casa sua di Gay e ad un paio di iniziative di Floyd e Johnson, mattatore del finale, che addirittura segna la bomba del meno 6 al 36’ con Fall che affonda la schiacciata del 70-74 al 37’. Floyd fallisce la sospensione del meno 2 e Severini prima e Sanders poi dall’arco la chiudono per gli ospiti anche se l’Orlandina esce a testa alta pur in una serata storta al tiro (29/70 dal campo, 13/26 a cronometro fermo). Per il terzo match, posticipata al 20 gennaio la trasferta di Torino su richiesta dell’Orlandina che ha Taflaj impegnato con la nazionale albanese, appuntamento a sabato 5 dicembre alle 21, nuovamente in casa contro Udine, gara valevole come sesta di andata. Poi le prime due trasferte lombarde a Mantova e Bergamo.

SERIE A2 GIRONE VERDE (A)

ORLANDINA 77 TORTONA 86

ORLANDINA: Floyd 17, Lagana’ 10, Bellan 11, Johnson 24, Fall 8, Moretti 2, Taflaj 2, Gay 3, Tintori ne, Del Debbio, Ravì ne, Triassi ne. Coach Sodini.

TORTONA: Mascolo 16, Fabi 16, Sanders 15, Cannon 13, Severini 9, Gazzotti 5, Ambrosin 10, Tavernelli 2, Sackey ne, Morgillo, Ciadini ne, Graziani. Coach Ramondino.

ARBITRI: Scrima, Capurro e Praticò.

PARZIALI: 27-21, 40-49 (13-28), 52-65 (12-16), 77-86 (25-21).