Screening Covid gratuito. Domenica drive-in a Sant’Agata di Militello

La direzione generale dell’ASP dei Messina in collaborazione con i sindaci del territorio dell’Area interna dei Nebrodi hanno dato il via alla campagna di screening per tamponi rapidi Covid 19 che si terrà a partire da sabato 28 novembre a Castell’Umberto, dalle ore 09 alle 14, e domenica 29 novembre a Sant’Agata Militello, sempre dalle ore 09 alle 14, per poi proseguire con le successive giornate di prevenzione presso gli altri comuni.

Si invitano i cittadini (eccetto chi è sottoposto a regime di isolamento fiduciario o obbligatorio) a recarsi al drive in per il tampone rapido in maniera volontaria, esclusivamente previa prenotazione e muniti dell’apposito modulo reperibile sul sito del comune. I cittadini di Sant’Agata Militello possono prenotarsi al numero telefonico 0941 733986. Il drive in sarà allestito domenica mattina presso il piazzale dello stadio comunale “Fresina” in contrada Piana.

Si ribadisce che al fine di monitorare e contenere l’emergenza epidemiologica è importante che ciascuno di noi con spirito di responsabilità si presti a collaborare con le istituzioni affinché queste iniziative siano efficaci per monitorare l’andamento del virus.