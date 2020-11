Calcio, serie D: il Città S. Agata riparte domenica prossima

Dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti del Città di Sant’Agata in vista del recupero della 5′ giornata del girone I di serie D previsto per domenica 29 novembre in casa della Gelbison. Agli ordini di mister Ferrara la squadra ha svolto l’ allenamento della settimana tipo che permette di arrivare al meglio alla gara. Finalmente dopo la sosta forzata si torna a parlare di calcio giocato. A tal proposito i biancoazzurri, che hanno lavorato benissimo, cercheranno di togliere lo zero dalla casella “punti ottenuti in trasferta”. Cicirello e compagni, nonostante a Biancavilla ed Acireale abbiano giocato due ottime partite, non sono riusciti a portare punti a casa, essendo stati penalizzati oltre misura dagli episodi. Con 6 punti all’attivo il Città di Sant’Agata occupa la 12′ posizione, in una classifica che però potrebbe cambiare fisionomia, perchè ci sono 4 gare da recuperare. Per quanto riguarda il Gelbison, che ha giocato 4 partite, con 4 punti in condominio con il Troina, è in quart’ultima posizione. Bottino che i campani hanno ottenuto nelle due gare casalinghe, e ciò la dice lunga sulla difficoltà dell’impegno. Da quanto si apprende dalla pagina Facebook ufficiale dei rossoblu’, domenica sulla stessa pagina, sarà possibile seguire in diretta il match al costo di €. 10,00. I tifosi santagatesi si potrebbero organizzare in gruppo per ottimizzare ma purtroppo per loro non è possibile fare assembramenti.