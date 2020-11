Capri Leone: via alla progettazione del completamento dello svincolo autostradale in collegamento con la statale 113

Capri Leone: via alla progettazione del completamento dello svincolo autostradale in collegamento...

Via alla progettazione esecutiva per la “realizzazione della via di fuga casello autostradale di Rocca di Capri Leone/ scorrimento veloce Rocca-Tortorici” che prevede il collegamento dello svincolo autostradale con la Statale 113 e lo scorrimento veloce.

Un’opera di notevole importanza per lo sviluppo del territorio in quanto consentirà il collegamento delle zone industriali di Mirto e Capri Leone con i caselli autostradali e permetterà di decongestionare il traffico nel centro abitato di Rocca di Capri Leone.

Il traguardo raggiunto è frutto della collaborazione e della sinergia tra i due Comuni, che insieme hanno provveduto a redigere il progetto definitivo. I rispettivi sindaci di Capri Leone e Mirto,Filippo Borrello e Maurizio Zingales, esprimono dunque soddisfazione per l’obiettivo e ringraziano l’Assessore On. Bernardette Grasso, che in passato, da Sindaco del Comune di Caprileone, aveva gettato le basi per la realizzazione di questa importante opera.