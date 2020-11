Coach Sodini riconosce i meriti degli avversari ma vede il bicchiere mezzo pieno

Nel dopo gara persa contro Tortona arrivano puntuali e parole di coach Sodini: «Il nostro inizio di stagione è comunque positivo. Tortona ha vinto meritatamente, perché noi abbiamo ancora esperienza da fare. Qualcuno forse storcerà il naso, ma la realtà è che i risultati devono essere figli del lavoro e il lavoro figlio di un’idea. Noi abbiamo le idee piuttosto chiare, ma era logico che alla prima squadra affrontata che giocasse in maniera fisica e avesse un telaio così importante, potessimo avere degli alti e dei bassi. Mi sono sorpreso in positivo, ovviamente, per l’inizio dei miei ragazzi, ma devo altrettanto dire che nei tre quarti rimanenti Tortona ha difeso meglio e ci ha messo in difficoltà. La conseguenza è stata un certo scollamento: nel secondo e terzo quarto abbiamo smesso di giocare insieme e questo ha provocato il gap. Credo che la chiave di lettura delle prime due partite sia che una squadra molto giovane ha bisogno di processi di crescita di un certo tipo, comprese queste sconfitte». Nell’attesa a breve tutto lo staff dell’Orlandina dovrà nuovamente sottoporsi ad una serie di tamponi per capire se qualcuno è stato contagiato dal giocatore di Casale trovato positivo dopo il match perso domenica scorsa a Capo d’Orlando,che ha consigliato il rinvio del match di Trapani.