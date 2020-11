Il sindaco revoca l’ordinanza e Torrenova-Bernareggio si può fare, ma i tamponi a 48 ore dal match erano noti fin dal 28 ottobre

Il campionato di serie B per la Cestistica Torrenova può iniziare regolarmente domenica al PalaTorre con palla a due alle ore 16 poichè il sindaco ha revocato l’ordinanza di ieri che avrebbe impedito l’ingresso nel comune alla societa’ del Bernareggio che aveva l’unica colpa di giungere dalla Brianza. Infatti secondo il primo cittadino, che ha ricevuto rassicurazioni dalla Lnp e dallo stesso club lombardo che fara’ il quarto tampone delle ultime due settimane ed ovviamente inviera’ la documentazione necessaria. Non c’era nemmeno bisogno di precisarlo poichè quali debbano essere i comportamenti da tenere per le societa’ di B era noto fin dallo scorso 28 ottobre quando la Fip ha reso noto il protocollo sanitario previsto che riguarda anche la serie A2. “Le procedure mediche di screening iniziale previste prima dell’inizio dei rispettivi Campionati Nazionali (allegato 1) – si legge, saranno effettuate da tutti gli operatori sportivi facenti parte del Team nelle 48 ore precedenti la disputa della prima gara di campionato. Successivamente, con cadenza settimanale e nelle 48 ore che precedono la gara, tutti gli operatori sportivi dei Team che giocano nel Campionato di A2 Maschile e A1 Femminile, Serie A FIPIC dovranno eseguire un tampone antigenico o molecolare che dovrà risultare negativo. La stessa procedure medica specifica sarà adottata da tutti gli operatori sportivi dei TEAM che giocano nel Campionato di B Maschile, A2 Femminile, Serie B FIPIC, Giovanili FIPIC ogni due settimane, nelle 48 ore che precedono la gara. In caso di positività al tampone antigenico, dovrà essere eseguito un tampone molecolare; qualora dovesse confermare la positività, il soggetto verrà isolato, e seguirà quanto previsto dalle autorità sanitarie”.