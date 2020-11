La Giornata contro la violenza sulle donne a Brolo

Un fiocco rosso, a simboleggiare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato posizionato all’ingresso e sul balcone principale del Municipio di Brolo. Una iniziativa voluta dall’Assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti che ha lavorato in sinergia con il Centro Antiviolenza Pink Project: “L’Associazione svolge un ruolo prezioso nel territorio per tutelare ed aiutare le donne vittime di violenza oltre che lottare contro ogni forma di discriminazione – commenta l’Assessore Fioravanti – ma siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo: i diritti delle donne sono una responsabilità collettiva e dobbiamo lottare contro ogni forma di violenza, fisica e piscologica. Non abbiamo potuto svolgere iniziative pubbliche a causa dell’emergenza sanitaria, ma vorrei ringraziare tutti i commercianti che hanno accolto di buon grado la proposta di mettere qualcosa di rosso nella vetrina, così come ringrazio l’assistente sociale Stefania Saitta per l’impegno quotidiano e il supporto dato per questa giornata”.