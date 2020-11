C.d’Orlando: riprende sabato la raccolta dell’indifferenziato

Dopo due settimane di stop, può riprendere la raccolta della frazione secca-indifferenziata dei rifiuti a Capo d’Orlando. La Regione Siciliana ha infatti autorizzato il conferimento in discarica per diversi comuni del messinese. “Finalmente è arrivato il via libera e riprenderemo la raccolta dell’indifferenziato sabato come da calendario – commenta l’Assessore Fabio Colombo – ma la raccomandazione per tutti è quella di intensificare la differenziata. Differenziare di più e meglio è l’unica strada per portare meno rifiuti in discarica, aiutare l’ambiente e diminuire i costi anche nelle bollette”.