Capo d’Orlando diverrà presto sede di USCA, intanto scendono a 26 i positivi

Prosegue con decisione il calo dei positivi a Capo d’Orlando. Secondo quanto comunicato nella serata di ieri dal primo cittadino Franco Ingrillì ci sono 26 persone ancora alle prese con il virus e 41 in quarantena per essere state a contatto con positivi. “Una diminuzione importante che ci auguriamo possa essere confermata e consolidata nei prossimi giorni”- commenta il sindaco.

Intanto, dopo diverse richieste è arrivato il via libera e relativa comunicazione secondo cui Capo d’Orlando diventerà presto una sede di Usca, Unità Speciale di Continuità Assistenziale, e che sarà da riferimento per diversi Comuni. “Ringrazio la società Porto turistico di Capo d’Orlando Marina – commenta il sindaco – per aver messo a disposizione i vecchi uffici sulla litoranea di San Gregorio e i ragazzi della Protezione Civile che stanno procedendo alla pulizia. Oltre ad effettuare i tamponi, l’Usca assolverà al fondamentale servizio di assistenza sanitaria a domicilio che fino ad ora è stata praticamente assente. Gli uffici Usca saranno pronti la prossima settimana e cercheremo di organizzare subito una giornata di screening gratuito per la cittadinanza al fine di monitorare l’andamento del virus”.