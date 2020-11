Galati Mamertino – riaperti i termini per le iscrizioni al nido comunale fino al 2 dicembre: 9 posti disponibili

Galati Mamertino – l’amministrazione comunale rende noto che si sono resi disponibili 9 posti presso l’asilo nido e riapre i termini per le iscrizioni.

All’asilo nido, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Kairos possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, per un numero massimo di 15 iscritti.

Per l’accesso al nido bisogna presentare un’istanza all’ufficio protocollo del Comune di Galati. Il servizio sarà gratuito per le famiglie che presenteranno un Isee non superiore a 15.000 euro, mentre per le altre fasce di reddito potrebbe essere ridotto in base a determinati scaglioni. Tutte le informazioni si trovano sul sito del Comune.