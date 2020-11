Covid in Sicilia: 1.556 nuovi casi e 47 morti

Scendono a 1566 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia su oltre 10500 tamponi, così come il tasso di positività (al 14,72%) e ricoveri, sia ordinari sia in terapia intensiva. Leggerissima discesa anche delle vittime in 24 ore, 47 contro i 49 di ieri.

Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575. Di questi 1789 sono i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri: 1.539 pazienti in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 37.294 persone. I guariti sono 944. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 469, Catania 332, Messina 135, Ragusa 86, Trapani 48, Siracusa 84, Agrigento 149, Caltanissetta 52, Enna 211.