Demolizione cavalcavia, chiusura del tratto autostradale Rometta-Milazzo

A seguito dello stato di irrimediabile ammaloramento, rilevato da Autostrade Siciliane, dei cavalcavia n° 3 nel comune di Spadafora e n° 4 nel comune di Venetico, nei prossimi giorni si procederà alla demolizione.

Per consentire le delicate operazioni, saranno pertanto predisposte due chiusure al transito del tratto autostradale Rometta-Milazzo, in entrambi i sensi di marcia, con conseguente uscita obbligatoria a Rometta (per chi viaggia in direzione Palermo) e a Milazzo (per chi viaggia in direzione Messina). Le chiusure saranno vigenti dalle ore 07:00 alle ore 24.00 di domani, sabato 28 novembre, e dalle ore 19:00 del 30 novembre alle ore 07:00 del primo dicembre.