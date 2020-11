Il ristorante Antica Filanda entra a far parte della Guida Michelin 2021

Caprileone – il ristorante Antica Filanda entra a far parte dei nuovi Bib Gourmand della Guida Michelin 2021.

Il Bib Gourmand – nome che si rifà al bonario Omino Michelin, Bibendum – è un apprezzato riconoscimento per locali informali in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 €.



La 66a edizione della Guida MICHELIN Italia associa la faccina sorridente dell’Omino che si lecca i baffi a ben 252 ristoranti, di cui 11 novità, tra queste figura anche l’Antica Filanda. Si legge nella guida: “Si sale verso i monti, ma il mare e la costa non si sottraggono alla vista: le Eolie e il Tirreno sono lo sfondo per una cucina che, invece, celebra l’entroterra. Se la tradizione viene rivisitata quanto basta e gli ingredienti cercati ovunque, purché fragranti e di stagione, il maialino nero dei Nebrodi è celebrato in molte ricette. Anche la carta dei vini mostra un bel piglio”.

Un riconoscimento importante in un momento particolare per tutti e non privo di difficoltà per le attività di ristorazione, un riconoscimento che celebra anche la peculiarità del territorio.

Foto di copertina di Nunzio Parafioriti dalla pagina della Guida Michelin