Patti, 9 i casi positivi, Aquino: “la situazione migliora, ma non abbassiamo la guardia”

Sono 9 i nuovi casi positivi registrati nel territorio di Patti. Ne da comunicazione il primo cittadino Mauro Aquino, specificando che si tratta principalmente di familiari di soggetti positivi e quindi già in isolamento da diversi giorni. Mentre sono 20 le persone che secondo l’esito dei tamponi molecolari eseguiti risultano ad oggi guarite dal Coronavirus. Permangono, dunque, nell’intero territorio pattese un totale di 49 soggetti attualmente positivi. Trattasi, come chiarisce Aquino, di cittadini in complessive buone condizioni di salute, eccezion fatta per due soggetti ancora ricoverati presso i reparti covid degli ospedali della provincia, ma anch’essi in fase di ripresa. La situazione va, dunque, lentamente migliorando, ammonisce il sindaco Mauro Aquino, ma non va abbassata la guardia.