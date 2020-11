Buon punto del Città S. Agata nel recupero esterno di serie D

Buon punto quello conquistato dal Città Sant’Agata nel recupero della 5’ giornata del girone I di serie D in casa della Gelbison. L’1-1 finale rispecchia probabilmente quanto le due squadre hanno fatto vedere in campo, con i padroni di casa meglio nella prima parte e la squadra di Ferrara nella ripresa. Per quanto riguarda la cronaca, dopo la classica fase di studio, al 10’ ci prova Tedesco liberato al tiro da uno schema su punizione, il pallone termina altissimo. Il numero 10 di casa, viene emulato 4 minuti dopo da Costa che ci tenta da lontanissimo. La partita vive di fiammate, e la retroguardia biancoazzurra, ha il suo bel da fare per controllare il classe ’99 Coulibaly, che al 23’ va via sulla destra e mette al centro un pallone invitante sul quale Gagliardi in spaccata non ci arriva per questioni di centimetri. E’ comunque il preludio al gol, che arriva al 28’. Coulibaly, approfitta di una scivolata di Strumbo e pesca sul palo più lontano Tedesco che deve solo spingere in porta il pallone dell’ 1-0. La replica del Sant’Agata non arriva anzi sul finire di prima frazione sono ancora i lucani ad avere una buona opportunità con Coulibaly, ma questa volta Bruno para. Ad inizio ripresa mister Ferrara butta nella mischia prima Ficarrotta e dopo Abayan, ma la musica sembra non cambiare, in quanto sono ancora i padroni di casa ad avere la palla del 2-0 con Coulibaly che elude la trappola dell’off side ma spreca calciando a lato a tu per tu con Bruno. Come spesso accade nel calcio dal possibile 2-0, si passa all’1-1 grazie a capitan Cicirello che capitalizza al meglio un perfetto assist di Ficarrotta. A questo la partita cambia, il Sant’Agata non rischia più nulla, riesce ad alzare il baricentro del proprio gioco e limitare le incursioni di Coulibaly. I biancoazzurri ci provano con una conclusione di Cicirello finita alta di poco ed in pieno recupero protestano per un fallo in area ai danni di Ficarrotta non sanzionato con il penalty.