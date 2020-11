A20,Venetico: Posticipata di 24ore la demolizione del cavalcavia

L’annunciato “svaro” del cavalcavia n° 4, al km. 29,339 dell’autostrada A20 Messina-Palermo nel territorio di Venetico, subirà un ritardo di 24 ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo annuncia il CAS. Pertanto, al contrario di quanto precedentemente annunciato, non ci sarà alcuna chiusura autostradale nella prossima nottata. Le delicate operazioni si svolgeranno tra le ore 19:00 di giorno 1 dicembre e le ore 07:00 di mercoledì 2 dicembre, con la conseguente chiusura al transito del tratto autostradale Rometta-Milazzo, in entrambi i sensi di marcia. Per chi viaggia in direzione Palermo l’uscita obbligatoria prevista sarà quella di Rometta, mentre per chi viaggia in direzione Messina sarà quella di Milazzo.