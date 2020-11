Alcara Li Fusi: conclusa la gara per l’affidamento dei lavori sulla SP 161

Si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori sulla Strada Provinciale 161 che riguarda gli interventi di completamento ed ammodernamento nel tratto compreso tra i km 12+500 e 14 nel territorio di Alcara Li Fusi. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 1.094.900 euro di cui 833.519,07 euro per lavori a base d’asta e 236.415 euro sali somme a disposizione dell’Amministrazione mentre la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 33,87%.

La strada provinciale in argomento è soggetta, per il tratto in esame, a fenomeni di ruscellamento ed infiltrazione di acque meteoriche nel sottofondo stradale con la conseguente deformazione del piano viabile (dal km.13+200 ed al km.14+050), potenziale causa di innesco di fenomeni franosi. Inoltre si riscontrano problemi in alcuni tratti di muri di sostegno che risultano deformati e non in grado di contrastare le sollecitazioni provenienti dalla carreggiata stradale (km.14+100; 13+300); Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene con difficoltà, in quanto le cunette laterali non sono sufficienti per convogliare opportunamente verso i compluvi naturali esistenti; lo stato della protezione laterale è precaria in quanto è costituita da muratura in pietrame di altezza del tutto insufficiente o da barriere metalliche di sicurezza non adeguate, deformate e vetuste, condizione che rappresenta pericolo anche per i passanti, oltre che per i veicoli.

L’intervento progettuale prevede la realizzazione delle seguenti opere: muri in cemento armato al chilometro 13+200 e 14+050, muri di sostegno e di controripa ai chilometri 14+100 e 13+300 e cunette; sostituzione ed integrazione delle lame e degli elementi di barriera metallica deformati o mancanti; sostituzione ed integrazione della segnaletica verticale; rifacimento della segnaletica orizzontale; risagomatura e rifacimento di alcuni tratti del piano viabile deformato; demolizione dei parapetti in muratura e sostituzione degli stessi con barriera di sicurezza su cordolo.

Gli interventi sono attesi da anni in un tratto di strada ad elevato rischio, principalmente nel periodo autunnale e invernale, e per la natura prevalentemente argillosa dell’area, soggetta quasi annualmente a dissesti continue interruzioni.