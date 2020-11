C.d’Orlando: meno positivi, ma il sindaco invita alla responsabilità

Scendono i numeri relativi alle persone positive al Coronavirus a Capo d’Orlando, sono 26, (erano 29 venerdì) e diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare che adesso sono 20. Ne da comunicazione il primo cittadino del centro paladino Franco Ingrillì, commentando: “Senz’altro un bel segnale nel momento in cui la Sicilia diventa “zona gialla” e si allentano le restrizioni. Ma non dobbiamo cullarci: basta poco per far risalire la curva dei contagi. L’appello al senso di responsabilità e all’osservanza delle regole vale per tutti, giovani e adulti. I controlli ci sono e ci saranno, ma le forze dell’ordine non possono essere in ogni posto. Dobbiamo capire che dipende innanzitutto da noi: nessuno è immune e nessuno è esentato dal rispettare quei comportamenti (mascherina, distanziamento e igiene delle mani) che significano tutelare la salute propria e dell’intera comunità. Grazie a tutti per la collaborazione”.