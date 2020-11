Capri Leone: venerdì screening in drive-in per gli studenti

E’ in programma per il prossimo venerdì 4 dicembre uno screening sulla popolazione scolastica del paese di Capri Leone. Lo annuncia il primo cittadino Filippo Borrello, comunicando ai genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie del comune, che, in prospettiva di una riapertura delle scuole, si è programmato lo screening tramite tampone rinofaringeo. Il monitoraggio avverrà su base volontaria, saranno, quindi, i genitori a decidere se sottoporre o meno i propri figli al test. Tuttavia il primo cittadino ricorda che “lo scopo dello screening è quello di garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi nell’ambiente scolastico. Pertanto, la migliore possibilità di tenere sotto controllo i rischi legati al contagio dipenderà anche dall’adesione al controllo”.

Per poter accedere all’esame sarà sufficiente scaricare il modulo pubblicato sul sito del comune nella sezione “NEWS”, messo a disposizione degli utenti in forma cartacea presso lo sportello anagrafe del Comune e fatto girare nei gruppi Whatsapp dei genitori. Lo stesso modulo, compilato nelle sezioni 2 e 4 (quelle contrassegnate dalla parentesi) potrà poi essere riconsegnato allo sportello anagrafe o spedito via mail all’indirizzo sociali@comune.caprileone.me.it entro le ore 13 di giovedì 3 dicembre. Lo screening verrà gestito in modalità “drive in”. Nelle prossime ore l’amministrazione renderà noti gli orari ed il luogo dell’operazione.