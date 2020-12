Coronavirus in Sicilia: 1.399 nuovi casi

Segna una leggera ripresa il numero dei contagi in Sicilia. Secondo i dati dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi nell’isola sono 1.399 a fronte di altri 10.773 effettuati, sempre nelle ultime 24 ore. Le vittime, registrate sempre nelle ultime 24 ore, sono 34 per un totale, dall’inizio della pandemia, di 1.589. Con i nuovi casi salgono a 40.730 gli attuali positivi con un incremento di 106. Di questi 1737 sono i ricoverati con meno 36 rispetto a ieri: 1.517 pazienti in regime ordinario, 30 meno rispetto a ieri e 220 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.993 persone. I guariti sono 1259.

Sul fronte della distribuzione fra province: Catania con 614 casi, Palermo con 357 casi poi Messina 86, Ragusa 55, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Siracusa 87, Enna 4, Trapani 69.