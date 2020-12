Il Circolo Tennis Brolo si fa largo nelle classifiche

Sono state pubblicate dalla Federazione Italiana Tennis le classifiche del Grand Prix 2020 delle Scuole Tennis,una generale e una per ogni categoria di scuola riconosciuta (Top, Super, Standard, Basic e Club School). Le graduatorie premiano i settori giovanili dei circoli di tutto il Paese. Punteggi in base a qualità e meriti degli atleti Under 20.

Nella classifica generale nazionale il Ct Brolo si attesta al 259simo posto su ben 1874. Mentre tra le “Standard School” il Circolo Tennis Brolo-Arasi Tennis Team si piazza al 144esimo posto a livello nazionale su 475 Scuole riconosciute, al 7mo posto in Sicilia dietro blasonati Club capoluoghi di provincia, al secondo posto in provincia di Messina (primi escludendo la città di Messina). Grande soddisfazione per il circolo brolese del Presidente Carmelo Ricciardo. Numeri gratificanti, frutto dell’impegno, dell’organizzazione e della passione che giornalmente dal 1988 dedica agli allievi nel percorso di crescita sportivo, educativo e sociale. Adesso si spera in un potenziamento ed un restyling (tanto atteso) della struttura comunale di via Ferrara, per poter continuare a portare avanti le innumerevoli attività Federali che il Circolo Tennis Brolo realizza ogni anno, compresa la Scuola Tennis,da sempre suo fiore all’occhiello.