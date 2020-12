Long list esercizi commerciali per accettazione buoni spesa: domande entro il 7 dicembre

Scade lunedì 7 dicembre il termine per esercizi commerciali per presentare la manifestazione di interesse finalizzata a costituire una long list di operatori economici disponibili ad accettare i buoni spesa/voucher nominativi per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’iniziativa è prevista dal Decreto Legge n. 154 del 23 novembre (Ristori-ter) e prevede la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene domestica e personale, compresi assorbenti, pannolini e pannoloni) mediante buoni spesa /voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Com’è noto, il Comune di Capo d’Orlando ha già attivato la piattaforma informatica cloud denominata “SocialBonus” per la gestione dei buoni spesa/voucher nominativi.

Gli esercizi commerciali accreditati, ai fini del rimborso, richiederanno ogni 15 giorni il pagamento al Comune dei buoni inseriti in piattaforma per il loro valore complessivo mediante fattura o rendiconto.

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 10 giorni dalla data di arrivo della fattura. Possono fare richiesta di iscrizione alla long list, gli esercizi commerciali di Capo d’Orlando destinati alla vendita di prodotti alimentari e bevande, frutta e verdura, prodotti a base di carne, prodotti alimentari in genere, pane, torte, dolciumi e confetteria. I buoni spesa/voucher nominativi debbono essere utilizzati esclusivamente per fornitura dei beni di prima necessità restando esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant’altro non rientri fra i prodotti essenziali.

Gli interessati potranno inviare domanda utilizzando la modulistica presente nella sezione “Avviso Pubblico“ del sito internet del Comune di Capo d’Orlando ed inoltrando la richiesta esclusivamente tramite PEC all‘indirizzo: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it entro le ore 12 del 7 dicembre prossimo. L‘avviso rimarrà aperto e le adesioni successive saranno accolte a sportello con aggiornamento periodico dell’elenco.

Informazioni possono essere richieste alla dottoressa Donatella Lazzaro, Istruttore Amministrativo dell‘area Socio Assistenziale al telefono 0941915345