Sant’Agata M.llo: Stella di bronzo al merito sportivo a Franco Sirna

Sant’Agata di Militello – Franco Sirna insignito dal Coni con la Stella di bronzo al merito sportivo.

Franco Sirna, 59 anni, da 30 si spende attivamente per lo sport. Attualmente professore di educazione fisica al Liceo Sciascia Fermi, nella sua carriera ha insegnato in numerose scuole e formato allo sport tanti giovani. Oltre all’insegnamento è stato allenatore di numerose squadre di pallavolo, di alcune è stato fondatore e dirigente e dal 2008 è presidente del comitato provinciale delle Pgs (polisportive giovanili salesiane).

La Stella di bronzo al Merito Sportivo viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CONI, ai Delegati del CONI presso le Comunità Italiane all’estero a conclusione di un quadriennio olimpico e a personalità sportive che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport. In questa categoria rientra il professore Sirna che, con passione e impegno, da anni opera in favore dello sport locale ed è stimato e apprezzato da studenti e colleghi, rappresentando un punto di riferimento per la comunità sportiva locale.