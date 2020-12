Voli su continuità territoriale dal 4 dicembre: la soddisfazione del CARS

“Nel mese di Giugno del 2019, insieme a circa 100 amministratori locali siciliani, abbiamo scritto una nota indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci ed all’Assessore Regionale ai Trasporti, on. Marco Falcone, evidenziando l’eccessivo costo dei biglietti aerei. Nella lettera veniva denunciata la situazione penalizzante per i viaggiatori siciliani che frequentemente si spostano dalla Sicilia in altre zone dell’Italia e contestualmente si chiedeva un intervento in tal senso interessando tutti gli organi preposti. La continuità territoriale rappresenta l’iniziativa legislativa che ha l’obbiettivo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che risiedono in regioni disagiate della Nazione. Tutto ciò si traduce in un sistema di aiuti o strutture fornite dallo Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate”.

“Apprendiamo con soddisfazione – dichiara Gianfranco Gentile Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo e Portavoce Cars, Comitato Amministratori della Regione Siciliana – che finalmente dal prossimo 4 Dicembre si darà avvio ai voli su continuità territoriale dall’aereoporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Inoltre per il periodo emergenziale del Covid sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti. La continuità territoriale è certamente un progetto di rilevante importanza che vede uniti, il governo nazionale, regionale e le compagnie aeree”.