In diminuzione positivi e ricoveri in Sicilia

Per la prima volta da settimane il numero degli attualmente positivi in Sicilia è in calo. Sono stati infatti 1483 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore ma ci sono anche 2455 guariti. I morti sono stati invece 27. E’ quanto emerge dal bollettino del 2 dicembre del ministero della Salute.

Stabili a quota 220 i ricoverati in terapia intensiva. Calano invece i ricoverati complessivi che ad oggi sono 1714 ( – 23). Con i 27 morti registrati nelle ultime 24 ore i morti siciliani dall’inizio della pandemia salgono a quota 1.616. I casi attualmente positivi nella nostra isola sono al momento 39.731 (38.017 dei quali in isolamento domiciliare). Addirittura 2.455 i guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi 1.483 nuovi casi sono stati rilevati su 11.536 tamponi e la percentuale tra nuovi casi in rapporti ai test processati si attesta così al 12,85%.