Sant’Agata M.llo: tutti negativi i tamponi allo screening drive-in

Sant’Agata di Militello – Domenica scorsa sono stati effettuati al drive-in 120 tamponi per lo screening della popolazione, tutti i soggetti sono risultati negativi.

Lo comunica il sindaco Bruno Mancuso nell’ultimo aggiornamento pubblicato sulla sua pagina facebook. La situazione a Sant’Agata pare essere in leggero miglioramento: si registrano 10 guariti e sono 54 i soggetti attualmente positivi al tampone molecolare. Vi sono poi 8 positivi al tampone rapido e 15 soggetti in isolamento per essere entrati in contatto diretto con dei positivi. Per quanto riguarda i ricoveri sono 4 di cui 1 in terapia intensiva.

Il sindaco rassicura sulle condizioni di salute dei soggetti in isolamento domiciliare e ricorda di non abbassare la guardia “perché le recrudescenze sono dietro l’angolo per cui richiamiamo tutti alla massima attenzione e all’osservanza delle disposizioni” – e ancora aggiunge: “ognuno di noi deve attenersi scrupolosamente alle regole, anche a costo di fare qualche rinuncia o sacrificio. Controllare la curva epidemiologica significa saper convivere con il virus, per dare respiro all’economia ed evitare ulteriori stress al sistema sanitario”.