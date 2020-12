Anymore Onlus promuove la campagna Gatagara Cooking (VIDEO)

Il Progetto Gatagara, avviato nel 2019 da Anymore Onlus anche grazie all’impegno degli operatori del Servizio Civile Universale, nasce a sostegno del Centro Diurno “HVP Humura” di Ndera, situato a pochi passi dalla Amahoro House, sede operativa ruandese dell’associazione.

Il centro nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e di favorire l’inclusione sociale di bambini e ragazzi affetti da patologie quali – fra altre- autismo, sindrome di down e paralisi cerebrale. L’obiettivo primario del Centro è quello di aiutarli ad acquisire autonomia, iniziando dall’apprendimento di piccoli gesti quotidiani -per noi banali ma per loro spesso difficili- come lavarsi i denti, fino ad arrivare a costruire dei percorsi didattici mirati finalizzati all’inserimento scolastico e lavorativo. Inoltre, il Centro fornisce supporto alle famiglie al fine di aiutarli a conoscere, accettare e gestire la disabilità dei figli, dal punto di vista pratico, psicologico e sociale.

Il piano educativo proposto è volto a rispondere ai bisogni e a stimolare le capacità degli utenti, ed è stato suddiviso in cinque gruppi di lavoro in base alle fasce d’età:

Stimolazione precoce: dai 0 e i 6 anni, Autonomia: dai 7 e i 12 anni con gravi o moderati deficit mentali, Esplorazione: dai 13 e i 21 anni con gravi o moderati deficit mentali, Gestione domestica: giovani ragazzi/e con gravi o moderati deficit mentali, Coltivazione: dai 13 e i 21 anni con gravi e lievi disabilità.

Oltre alle classi adibite all’apprendimento scolastico, all’interno dell’Istituto Humura sono presenti:

una stanza per la riabilitazione ,

, cucina , sala da pranzo e servizi ,

, e , aule dedicate ai laboratori professionali (fabbricazione del sapone, sartoria, fabbricazione strumenti musicali, aula multimediale, sala musicale)

(fabbricazione del sapone, sartoria, fabbricazione strumenti musicali, aula multimediale, sala musicale) giardino e area giochi (scivolo, altalena, etc.)

(scivolo, altalena, etc.) campo da gioco (per attività sportive varie)

(per attività sportive varie) orto

stalla per il bestiame

sala riunioni/ archivio

Inoltre, il Centro offre anche altre due categorie di servizi:

Fisioterapia pediatrica : nel centro opera un fisioterapista che si occupa della riabilitazione di bambini in età prescolare

: nel centro opera un fisioterapista che si occupa della riabilitazione di bambini in età prescolare Inserimento lavorativo per giovani fino ai 25 anni affetti da disabilità intellettiva: Humura offre la possibilità di lavorare part-time svolgendo attività lavorative quali agricoltura e allevamento

Le attività svolte dai volontari di Anymore Onlus all’interno del Centro consistono innanzitutto nel supporto e nell’affiancamento delle maestre nell’aiutare i bambini nelle attività quotidiane (didattiche ed educative) ed inoltre nell’organizzzazione e nella gestione di:

Laboratori manuali/artistici;

Laboratori ed eventi ludico-sportivi;

Laboratori di Musica e Danza;

Gite di scoperta nei dintorni della scuola;

Feste e merende.

Infine, il progetto prevede l’affiancamento dei volontari al personale del Centro durante le visite domiciliari al fine di fornire un ulteriore supporto alle famiglie e di monitorare i progressi dei bambini e dei ragazzi anche nel contesto domestico e sociale.

Sostieni il progetto “Gatagara Cooking” per l’allestimento di una cucina

nel Centro per bambine/i e ragazze/i con disabilità

HVP Humura a Kigali Rwanda facendo una donazione:

BONIFICO SU IBAN:

IT94E0306909606100000117471

INTESTATO A ANYMORE ONLUS PRESSO INTESA SAN PAOLO