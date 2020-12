Capo d’Orlando: presentato l’assessore Salvatore Cirilla

E’ stato presentato questa mattina alla stampa Salvatore Cirilla, nuovo assessore nominato dal Sindaco Franco Ingrillì al posto del dimissionario Andrea Paterniti. Cirilla, 33 anni, avvocato, ha ottenuto le deleghe alla Pubblica istruzione, personale, contenzioso, commercio e politiche giovanili.

“Conosco da tempo Salvatore e ho sempre apprezzato la sua professionalità, la sua passione e la voglia di mettersi in gioco – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì. E’ un ragazzo serio e pacato, vive da molti anni a Capo d’Orlando che, come sempre nella storia, ha accolto tante intelligenze che hanno saputo dare un contributo alla crescita economica e sociale della nostra città. Il suo ingresso in giunta porta nuova linfa ed entusiasmo e si inserisce bene nel progetto di rinnovamento generazionale che abbiamo intrapreso all’inizio di questo mandato amministrativo”.

L’Assessore Cirilla ha ringraziato il Sindaco Ingrillì per averlo coinvolto in questa esperienza amministrativa: “Sono emozionato e onorato, spero di riuscire a ricambiare la fiducia e di dare il mio contributo. Mi sono già attivato per affrontare e risolvere le emergenze con responsabilità e spirito di servizio, cercherò di essere all’altezza di questo importante compito che mi è stato affidato”.