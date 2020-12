In Sicilia 1294 nuovi casi

Sono in tutto 1.294 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino del 3 dicembre del ministero della Salute. I morti sono 34 e il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 1650. Stabili i ricoveri in terapia intensiva.

I ricoveri in Rianimazione sono infatti 221, contro i 220 segnalati ieri dalla Regione al ministero. Calano invece di 28 i ricoveri complessivi (sono ad oggi 1686). I guariti sono invece 1.211. Il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 39.731, ma 38.017 sono in isolamento domiciliare perché sostanzialmente asintomatici. Il numero dei tamponi processati è stato di 10.581 (e il rapporto tra positivi e test effettuati è del 12,2%.