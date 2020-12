Giornata mondiale del Suolo: interverrà anche il Parco dei Nebrodi il 5 dicembre in una videoconferenza

La Giornata Mondiale del Suolo venne istituita nel 2014 dalla Food and Agricolture Organization (FAO) delle Nazioni Unite per promuovere il ruolo vitale giocato dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro pianeta.

La Giornata Mondiale del Suolo 2020 (#GiornataMondialeSuolo) e la sua campagna “Manteniamo il suolo vivo, proteggiamo la biodiversitá del suolo” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di mantenere gli ecosistemi sani e la salute dell’uomo, affrontando le crescenti sfide nella gestione del suolo, combattendo la perdita di biodiversità, aumentando la consapevolezza del problema, e incoraggiando i governi, le organizzazioni, le comunità e gli individui di tutto il mondo a impegnarsi per migliorare la salute del suolo.

In questa giornata anche il Parco dei Nebrodi prenderà parte alle iniziative dedicate alla causa. É infatti nella considerazione della necessità di focalizzare l’attenzione ed incoraggiare i governi a migliorare la salute e a combattere la perdità di biodiversità del suolo, che si terrà la videoconferenza sul tema “I servizi eco sistemici del suolo: quale futuro?”

La giornata è organizzata dall’Accademia Nazionale di Agricoltura e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, in collaborazione con Direzione Generale delle Foreste (MIPAAF) -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) – Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali (FIDAF) -Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) – EuropeanSociety of Soil Conservation (ESSC) – International Union of SoilSciences IUSS) – Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) – Società Italiana di Pedologia (SIPE) – Società Italiana di Scienza del Suolo (SISS) – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) – Unione Nazionale dei giornalisti italiani dell’agroalimentare, ambiente, energie, territorio (UNAGA-FNSI) e con il sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e GeolabAps.

Nell’ambito dei lavori, previsto un intervento del Presidente del Parco dei Nebrodi:“il Parco vanta una collaborazione con la Società Italiana di Scienza del Suolo, che ha prodotto risultati importanti e che intendiamo potenziare”, commenta Domenico Barbuzza.

A chiudere i lavori sarà il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa.