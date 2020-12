Notificato il finanziamento per la rete fognante di San Gregorio e Bagnoli

Notificato al Comune di Capo d’Orlando il decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’acqua e dei Rifiuti per il finanziamento relativo al progetto esecutivo per il rifacimento della rete fognante che collega il Porto Turistico, Villa Bagnoli, Borgo San Gregorio e il centro abitato. L’importo complessivo del progetto è di 800mila euro a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

“Dopo quello importantissimo per le zone di Scafa e Crocevia, incassiamo quest’altro finanziamento atteso da anni – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Si tratta di lavori fondamentali che serviranno al rifacimento della rete fognante dal porto fino al lungomare Doria, interventi strategici dal punto di vista sanitario e ambientale, e turistico che serviranno a risolvere alcuni problemi che ci trasciniamo da tempo. L’Ufficio Tecnico si sta già adoperando per accelerare sulla gara d’appalto e sui lavori”.

Per il progetto di rifacimento della rete fognante di Bagnoli e San Gregorio Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Mario Sidoti Migliore.