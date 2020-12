Sant’Agata M.llo – aggiornamenti Covid: scende a 47 il numero dei positivi

Sant’Agata di Militello – Il consueto aggiornamento del Sindaco porta buone notizie per quanto riguarda la situazione dei contagi nel comune costiero. Si segnala infatti un calo dei soggetti attualmente positivi e salgono a 14 le persone guarite dall’ultimo aggiornamento del 28 novembre.

Ecco, nel dettaglio, i dati comunicati dal sindaco Bruno Mancuso:

– positivi al tampone molecolare: 47

– positivi al tampone rapido: 5

– pazienti ricoverati: 5 di cui 1 in terapia intensiva

-soggetti in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi: 21

-guariti dall’ultimo aggiornamento del 28 novembre: 14

-nuovi positivi dall’ultimo aggiornamento del 30 novembre: 3

Il sindaco precisa che i soggetti in isolamento domiciliare stanno bene e solo qualcuno presenta sintomi e raccomanda come sempre di non abbassare la guardia. Solo prestando la massima attenzione al rispetto delle misure precauzionali la situazione potrà continuare a migliorare.